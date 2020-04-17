МЧС рекомендует отказаться от защитной маски на улице

Министерство чрезвычайных ситуаций РФ опубликовало ряд рекомендаций для граждан в условиях пандемии коронавируса. Помимо призывов соблюдать дистанцию и тщательно мыть руки, в ведомстве разъяснили правила ношения защитной маски.

В частности, в МЧС отметили, что во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит. «Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе», – сообщается на сайте министерства.

Там также напомнили, что маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров. Нельзя использовать повторно одноразовую маску, а влажную или отсыревшую маску следует немедленно сменить на новую, сухую.

Кроме ношения маски необходимо соблюдать другие профилактические меры, а именно, часто мыть руки с мылом, пользоваться спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками. Регулярно чистить и дезинфицировать поверхности столов, дверных ручек, стульев и гаджетов.

В условиях самоизоляции, чтобы минимизировать психологические сложности, нужно соблюдать режим дня, который подразумевает полноценный сон, придерживаться правильного питания, а также не забывать про физическую активность. В случае возникновения психологических проблем в период самоизоляции, в ведомстве посоветовали не затягивать с обращением к специалистам.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 17.04.20

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