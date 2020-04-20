Германия призвала Китай объяснить происхождение коронавируса

Министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер заявил, что власти Китая должны прояснить происхождение коронавируса нового типа. Он призвал официальный Пекин к полной открытости в связи с пандемией COVID-19, сообщает Funke.

Китайские власти в ситуации мирового кризиса «должны продемонстрировать полную открытость – особенно в вопросе возникновения вируса», заявил министр (цитата по DW). Мюллер подчеркнул, что Пекин должен прояснить теорию возможного лабораторного происхождения нового коронавируса.

Ранее американский телеканал Fox News сообщил, что местом происхождения коронавируса нового типа является лаборатория института вирусологии в китайском Ухане, сотрудник которой стал так называемым «нулевым пациентом». По сведениям источников телеканала, Китай рассчитывал показать США свои большие успехи и даже превосходство в борьбе с вирусами. Изначально коронавирус якобы лабораторным путем был передан от летучей мыши к человеку, после чего инфекция начала распространение по Уханю, отмечал телеканал. Китай меж тем категорически опроверг данную информацию.

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп обвинил Китай в сокрытии реальной ситуации со вспышкой коронавируса, в результате чего опасность COVID-19 была недооценена. Кроме того, американский лидер приостановил финансирование Всемирной организации здравоохранения, обвинив ее в том, что ВОЗ скрыла информацию о реальных масштабах эпидемии COVID-19. Вслед за Штатами Япония заявила, что может пересмотреть вопрос финансирования организации после преодоления пандемии.

В минувшие выходные глава МИД Австралии Марис Пэйн поставила вопрос о необходимости проведения независимого расследования обстоятельств, которые привели к началу пандемии коронавируса. «Нам нужно знать подробности о происхождении вируса, о подходах к борьбе с ним, об открытости, с которой передавалась информация, о взаимодействии Китая с ВОЗ», – подчеркнула она. На вопрос, считает ли она, что ВОЗ, возможно, покрывала Китай, министр ответила, что Австралия разделяет опасения, высказанные Вашингтоном.

Берлин, Наталья Петрова

Берлин. Другие новости 20.04.20

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