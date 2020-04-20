В мире выросло число готовых жертвовать своими правами в борьбе с коронавирусом

В мире выросло число тех, кто готов пожертвовать своими правами ради победы над коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного холдингом «Ромир» и Gallup International.

В опросе приняли участие 17 тысяч человек в 18 странах, включая Россию, передает РБК. Респондентов опрашивали дважды – в начале марта и в начале апреля. По данным социологов, число готовых жертвовать своими правами в борьбе с Covid-19 выросло с 75 до 81%. При этом число респондентов в мире, не готовых терпеть ограничения в связи с пандемией, снизилось с 19 до 15%.

Большинство жителей Ирака, Пакистана, Индии, Филиппин и Болгарии готовы соблюдать ограничения в борьбе с коронавирусом. Меньше всего таких в Японии: там поступиться правами ради победы над болезнью изъявили готовность только 7%. Что касается России, то 69% готовы к ограничениям, а 28% считают это ущемлением своих прав.

По последним данным, в мире коронавирусной инфекцией заражены более 2,4 млн человек. Жертвами Covid-19 стали более 165 тысяч. Пятерка лидеров по числу инфицированных выглядит так: США – 759 тысяч, Испания – 198 тысяч, Италия – 178 тысяч, Франция – 154 тысяч, Германия – 145 тысяч. Россия занимает 10 строчку с 42853 больными.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.04.20

«Мы столкнулись с чем-то непонятным и страшным», – инфекционист рассказал о коварстве коронавируса. / Германия призвала Китай объяснить происхождение коронавируса. / Число заболевших коронавирусом в Челябинской области приблизилось к сотне. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»