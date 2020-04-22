Российские ученые готовятся запустить массовое тестирование на антитела к Covid-19

Проверка на антитела к коронавирусной инфекции нового типа Covid-19 станет доступной для всех россиян в мае, пишут «Известия» со ссылкой на разработчиков тест-систем. Как пояснил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, сама по себе разработка тест-системы относительно проста, однако ее регистрация надзорными органами может занять месяц. Без этого тест не сможет использоваться.

В Казанском федеральном университете заявили, что первый лабораторный образец экспресс-теста на антитела к Covid-19 с большой вероятностью будет получен к концу недели. Разрабатываемая в Казани система будет схожа с тестом на беременность – бумажная полоска после нанесения капли крови через некоторое время покажет наличие или отсутствие специфичных антител.

По словам директора научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберта Ризванова, есть надежда, что получить временное регистрационное удостоверение на тест удастся в течение недели. Ученые рассчитывают, что запустить массовое производство тестов на антитела к Covid-19 смогут через три недели.

Как писал «Новый День», в начале апреля стало известно, что в России началась разработка теста, который позволит выявить переболевших Covid-19 людей, в том числе и тех, у кого течение болезни было бессимптомным. Соответствующее соглашение заключили Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico и Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта (ИМБ РАН), сообщили в пресс-службе центра.

По словам руководителя центра Genetico Артура Исаева, благодаря тесту можно будет выявить имеющих иммунитет людей, чтобы они без опасений заразиться могли вести активный образ жизни, забыв о карантинных мерах. «Это важно для медицинских работников и многих других, кто работает, несмотря на эпидемию», – отметил он. Перед центром стоит задача выработать большой объем антигенов вируса, которые и являются главным компонентом тест-системы.

Заведующий лабораторией трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии Григорий Ефимов в свою очередь рассказал, что работы в данном направлении начались еще несколько недель назад, благодаря чему уже удалось создать прототип теста. Он пояснил, что сейчас систему нужно проверить на добровольцах, как переболевших, так и нет, чтобы исключить ложноположительные и ложноотрицательные результаты и повысить чувствительность теста, после чего его можно будет получить удостоверение. «Мы рассчитываем за месяц подготовить документы для регистрации», – рассказал Ефимов.

Он также отметил, что переболевшие Covid-19 в легкой форме могут стать донорами плазмы крови, в которой содержатся антитела к вирусу. Ее можно использовать как лекарство для заболевших, о чем рассказали китайские медики еще в феврале.

Казань, Иван Гридин

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