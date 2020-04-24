ВОЗ испытает 9 вакцин российского производства от Covid-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в перечень перспективных вакцин от коронавируса нового типа Covid-19 девять разработок российских специалистов, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

В частности, ВОЗ включила шесть препаратов, созданных специалистами Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», одна разработка принадлежит Санкт-Петербургскому НИИ вакцин и сывороток, еще два перспективных препарата созданы компанией «БИОКАД».

«Вектор» использовал в качестве основы для новых препаратов вакцины от вирусов Эбола, кори и гриппа А. Препарат, созданный в петербургском НИИ, основывается на рекомбинантном белке и наночастицах.

Всего на сегодняшний день в перечне ВОЗ насчитывается 83 препарата. Из них 77 проходят доклинические испытания, шесть находятся в стадии клинических исследований на людях. Испытания российских препаратов на пациентах пока не проводятся.

Как писал «Новый День», за последние сутки подтверждены 5849 новых случаев коронавирусной инфекции в 82 регионах России. 60 заболевших скончались. Общее число инфицированных достигло 68622.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, 46,1% из вновь выявленных зараженных не имели клинических проявлений болезни. Большинство из тех, у кого нашли коронавирус, проживают в Москве – 2957 новых случаев. Кроме того, в пятерку регионов по числу новых заражений вошли Московская область (611), Санкт-Петербург (253), Дагестан (113), Нижегородская область (94).

За весь период эпидемии число умерших достигло 615. При этом 677 человек полностью выздоровели. Таким образом, из больниц выписали 5568 переболевших коронавирусом пациентов. По данным оперштаба, на сегодняшний день проведено 2,55 млн тестов на выявление инфекции, из них за последние сутки – более 150 тысяч.

Москва, Иван Гридин

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