В России создана группировка из 30 тысяч военных для борьбы с Covid-19

В Вооруженных силах России создана группировка из 30 тысяч человек для борьбы и противодействия распространению с коронавирусной инфекцией нового типа Covid-19 в войсках. Об этом сообщил глава Минобороны страны генерал армии Сергей Шойгу.

«В Вооруженных силах ведется масштабная работа по борьбе с Covid-19 . Для этого задействована группировка сил и средств численностью свыше 30 тысяч человек и 4 тысяч единиц военной и специальной техники, координацию которой осуществляет оперативный штаб Министерства обороны», – приводит его слова РИА «Новости».

По словам Сергея Шойгу, в армии выделено 17 отрядов военных медиков, которые готовы помочь властям в регионах в борьбе с распространением инфекции. «В Вооруженных силах создан резерв для помощи субъектам Российской Федерации – 5 бригадных и 12 полковых сводных отрядов», – цитирует министра РБК.

Как писал «Новый День», в конце марта стало известно, что Минобороны в экстренном порядке возводит 16 модульных военных инфекционных центров. По словам главы кабмина РФ Михаила Мишустина, на эти цели выделено 8,8 млрд рублей. Выступая с докладом, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что требуемые объекты планируется возвести в два этапа и закончить работы не позднее 15 мая.

До конца апреля восемь инфекционных центров модульного типа построят в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Улан-Удэ, Уссурийске. Оставшиеся восемь будут готовы принять пациентов не позднее 15 мая в Ленинградской области, Смоленске, Калининграде и Ростове-на-Дону, Севастополе, Омске, Петропавловске-Камчатском и Хабаровске.

По словам Сергея Шойгу, общая емкость центров составит 1600 койко-мест. Глава Минобороны отметил, что в возведении объектов задействованы 4 тыс. человек, 750 единиц техники, а работы будут проводиться в круглосуточном режиме.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.04.20

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