Великобритания готовится ослабить карантинные меры

Переболевший коронавирусной инфекцией нового типа премьер-министр Великобритании Борис Джонсон до конца текущей недели может объявить об ослаблении карантинных мер. Об этом пишет Daily Telegraph. Срок ранее введенных в королевстве ограничений заканчивается 7 мая. Не позднее этого срока кабмин должен будет частично отменить запреты или пролонгировать их.

По словам источников издания, существует вероятность, что о послаблениях объявят уже на этой неделе, а утром 4 мая Джонсон проведет заседание штаба по борьбе с коронавирусом. Газета пишет со ссылкой на соратников Джонсона, что премьер-министр активно говорит о необходимости отмены запретов, если против этого не выступят медики.

Полного снятия запретов не будет, но с большой вероятностью людям предоставят возможность работать на открытом воздухе.

Как писал «Новый День», премьер-министр Италии Джузеппе Конте ранее заявил, что его страна входит во вторую фазу борьбы с коронавирусом, в связи с чем некоторые противоэпидемиологические ограничения будут сняты.

«С 4 мая сохранятся ограничения на передвижение без весомой причины, однако возможно воссоединение семей, но исключены праздники и торжества», – сообщил Конте. Кроме того, он объявил, что, начиная с 4 мая, в стране откроются парки и сады, однако собираться группами там будет запрещено. Помимо этого спортсменам-профессионалам позволят тренироваться, а также будут возобновлены производства товаров.

Глава итальянского правительства отметил, что работу магазинов, музеев, ресторанов и салонов красоты предполагается возобновить с 18 мая.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 27.04.20

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