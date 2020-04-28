Спасатели смогут штрафовать за нарушение режима самоизоляции

Сотрудники МЧС получат полномочия выписывать штрафы за несоблюдение гражданами режима самоизоляции в условиях пандемии коронавируса. Об этом в министерстве рассказали «Известиям».

«Должностными лицами министерства протоколы будут составляться в рамках осуществления контрольно-надзорной деятельности и проведения плановых рейдов в пределах компетенции МЧС России», – говорится в сообщении.

Составлять протоколы за невыполнение требований по самоизоляции смогут сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии и органов исполнительной власти субъектов РФ.

Меры ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических мер для физических и юридических лиц в России были утверждены в качестве поправок в КоАП РФ 1 апреля.

По последним данным, в РФ коронавирус выявлен у 93 558 человек. 867 заболевших скончались. Более восьми тысяч человек излечились от Covid-19.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 28.04.20

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