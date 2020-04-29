Треть жителей России считают связанные с пандемией ограничения чрезмерными

Большинство россиян поддерживают ограничительные меры, введенные в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. При этом треть граждан уверены, что можно было обойтись и без них. Чаще всего люди недовольны режимом самоизоляции и штрафами за его нарушение. Об этом говорится в исследовании, проведенном Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).

78% респондентов заявили, что их волнует ситуация с коронавирусом в России и мире, передает РБК. 7% признались, что равнодушны к этой теме. Половина граждан считают, что инфекция несет реальную и серьезную угрозу населению, каждый четвертый понимает, что опасность есть, но она не столь существенна. Каждый десятый выбрал вариант ответа «переболеем, и все пройдет». По 3% уверены, что реальной и серьезной угрозы нет, либо вся эта ситуация с коронавирусом – заговор фармацевтических компаний

Более трети опрошенных – 37% – считают те или иные из введенных для борьбы с эпидемией мер чрезмерными. Среди ограничений, которые вызывают наибольшее недовольство, оказались режим самоизоляции и штрафы, запрет на передвижения по городу, закрытие рабочих мест, введение пропускной системы и запрет выходить из дома на улицу.

Вместе с тем, меры для профилактики заболевания коронавирусом предпринимают подавляющее большинство россиян – 90%. Из них 89% стали чаще мыть руки, 76% стараются не выходить из дома, 68% носят маски, 64% стараются не касаться руками лица. Также граждане используют антисептический гель для рук (58%), тщательнее моют продукты (48%), носят перчатки (40%).

В опросе приняли участие 2 тысячи россиян, проживающих в 90 населенных пунктах в 45 регионах страны. В выборку попали городские и сельские жители, различных социальных и возрастных групп.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 29.04.20

В Екатеринбург прибыл четвертый борт с гуманитарной помощью от Фонда святой Екатерины. / Власти Приморья ввели обязательный масочный режим. / Тесты на Covid-19 «ужасно» врут – американские эксперты. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»