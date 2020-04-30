Глава Минздрава РФ заявил о коварстве Covid-19

Течение коронавирусной инфекции нового типа Covid-19 иногда внезапно меняет свой курс – после улучшения состояния больного у него может проявиться новая волна симптомов. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Этот вирус коварен, и иногда течение заболевания внезапно меняет свой курс, на фоне вроде как улучшения и достаточно хорошего регрессирования симптомов вдруг появляется новая волна. Вот здесь вот очень важно не упустить изменения состояния пациента, подхватить его вовремя, откорректировать терапию», – сказал министр в ходе круглого стола, передает «Россия 24».

Ранее о том, что новая коронавирусная инфекция не укладывается в каноны классической эпидемиологии заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА, врач-инфекционист Владимир Никифоров.

По словам медика, патогенез новой коронавирусной инфекции отличается от классической ОРВИ. Так, зарегистрированы случаи, когда «по картине компьютерной томографии больной должен быть как минимум в реанимации», а пациент продолжительное время чувствует себя нормально, рассказал он.

Однако впоследствии самочувствие резко ухудшается. «Идет обвал катастрофический. Мы столкнулись с чем-то новым. Я бы не сказал, что это страшное, но все непонятное – все страшно», – отметил Никифиров. Это свидетельствует о коварстве новой инфекции. По словам инфекциониста, врачи пока не могут объяснить несоответствие изменений в легких и самочувствия больного.

На сегодняшний день в мире насчитывается более 3 млн 194 тыс. случаев заражения Covid-19. Инфекция и вызванные ей осложнения унесли жизни более, чем 227 тыс. человек. Излечиться удалось 973 тыс. пациентов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.04.20

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