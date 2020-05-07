Вирусолог рассказал о темпах распространении Covid-19 летом

Распространение коронавирусной инфекции нового типа в летний период замедлится, но это не связано с якобы негативным воздействием на возбудителя тепла и солнечного света. Таким мнением в интервью «Пятому каналу» поделился доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

Он отметил, что летом у людей иммунитет сильнее и они меньше находятся в замкнутых помещениях, где заразиться проще. «Это не потому что тепло или солнечный свет будут уничтожать тот вирус, который у нас находится внутри. Нет, конечно. У людей лучше иммунитет летом, люди дальше могут отходить друг от друга, нет такой сосредоточенности в помещениях, как это зимой», – пояснил ученый, добавив, что «летом эпидемия будет снижена».

Ранее австралийский эксперт в области здравоохранения доктор Рейчел Нил заявила, что ежедневные солнечные ванны, продолжительностью в 10 минут способны в значительной мере снизить риск заболевания Covid-19 ,так как достаточное количество витамина D, образующегося в коже под воздействием ультрафиолета, способно значительно повысить устойчивость организма к респираторным инфекциям.

Как писал «Новый День», свои выводы она подкрепила данными масштабного исследования. В эксперименте участвовали 78 тыс. пациентов. Он показал, что у людей с пониженным уровнем витамина D риск развития острых респираторных заболеваний (к которым, в частности, относится и коронавирусная инфекция нового типа Covid-19), почти вдвое больше. Кроме того, люди с пониженным уровнем витамина D болеют более продолжительное время, чем те, у кого он в норме.

Доктор Нил отметила, что время пребывание на солнце должно варьироваться в зависимости от климата. В жарких странах будет достаточно и 10 минут каждый день, а в высоких широтах продолжительность приема солнечных ванн следует увеличить.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.05.20

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