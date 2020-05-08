Роспотребнадзор выступил против раздельного сбора мусора

Раздельный сбор мусора следует остановить до окончания пандемии коронавирусной инфекции нового типа, так как это создает угрозу заражения, заявили специалисты Роспотребнадзора. В ведомстве отмечают, что переработка и сортировка отходов несет дополнительные угрозы для сотрудников предприятий данной сферы, сообщает РИА «Новости».

По мнению экспертов ведомства, те, зараженные Covid-19, что проходят лечение на дому, оставляют на мусоре вирус, который могут подхватить сотрудники мусороперерабатывающих заводов. В то же время там отметили, что вирус на поверхностях жизнеспособен не более трех суток.

По мнению доктора биологических наук, профессора Школы системной биологии GMU (США) Анчи Барановой, риск заразиться коронавирусом при ручной сортировке мусора действительно значителен. «Люди выбрасывают, как минимум, салфетки, которые использовали больные коронавирусом. Когда контейнер отходов разгружают на сортировке, то вирус оказывается в воздухе, и его могут вдохнуть работники сортировки. Наверное, на время пандемии следует от ручной сортировки точно отказаться», – считает ученая Баранова.

В некоторых европейских странах в разгар коронавирусной пандемии полностью отказались от норм раздельного сбора мусора, либо существенно изменили их. Так, например, в Италии все бытовые отходы населения перевели в разряд медицинских, укладывать в двойные мешки и тщательно завязывать. В Германии власти рекомендовали населению складировать отходы в баки для неперарабатываемого мусора, отмечает РБК.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.05.20

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