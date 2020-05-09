Сначала разрешат гулять: Роспотребназдор определился с поэтапным выходом страны из коронавирусных ограничений

Роспотребнадзор определил три этапа по смягчению ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавируса. При этом в ведомстве уточнили, что каждый регион будет принимать решение на свое усмотрение, но весь период россиянам придется носить защитные маски.

Предполагается, что на каждом этапе ограничения отменяются постепенно. Сначала станут возможны прогулки и занятия спортом на улице, работа небольших объектов непродовольственной торговли и услуг, исключающих одномоментный контакт большого числа людей. Прежде всего, возобновляется работа предприятий, деятельность которых непосредственно связана с потребителями.

На втором этапе смогут осуществлять свою деятельность предприятия торговли большей площади, отдельные образовательные организации. При этом сохранятся ограничения на предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в одном помещении.

На третьем этапе возобновится работа предприятий торговли и сферы услуг – без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей и площади открываемого объекта, предприятий общественного питания, гостиниц, образовательных учреждений без исключения.

На всех этапах обязательным будет режим самоизоляции для людей с высоким риском тяжелого заболевания – россияне старше 65, лица с хроническими заболеваниями, в первую очередь – с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом. Также останется обязательным ношение защитных масок при выходе из дома и на рабочих местах, а также режим дезинфекции и соблюдение социальной дистанции не меньше 1,5 м.

«Методика оценки готовности к выходу из ограничительных мероприятий включает в себя оценку таких параметров как коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, свободный коечный фонд и охват тестированием. Таким образом, для каждого региона период выхода из ограничительных мероприятий и его продолжительность будут индивидуальными», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 09.05.20

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