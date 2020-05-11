В полиции назвали регионы-лидеры по числу нарушений самоизоляции

Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев рассказал, жители каких регионов чаще всего нарушают режим самоизоляции.

В числе лидеров оказались Краснодарский, Ставропольский, Приморский края и Республика Дагестан, передает РИА «Новости». В этих субъектах соотношение количества составленных протоколов за нарушение ограничений, введенных из-за коронавируса, к числу жителей наибольшее.

Валяев отметил, что абсолютные значения в этом случае не показательны, так как все регионы отличаются численностью населения.

По последним данным, в России выявили более 209 тысяч случаев Covid-19, свыше 34 тысяч пациентов из этого числа вылечились, 1915 человек скончались. В большинстве регионов РФ введен режим всеобщей самоизоляции, ограничена торговля, гражданам не рекомендуется покидать дома без крайней необходимости, обязательно нужно пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 11.05.20

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