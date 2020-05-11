Россия вошла в тройку стран по числу заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили еще 11 656 человек, инфицированных коронавирусом. Таким образом, общее число больных составляет 221 344 (+5,6%). Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с Covid-19.

Заболевших выявили в 84 регионах, среди них 5 417 (46,5%) – контактные и без клинических проявлений. По-прежнему большинство новых подтвержденных случаев Covid-19 в Москве – 6 169 (всего 115 909 заболевших). Кроме столицы, наибольшее количество заболевших за сутки выявлено в Московской области – 1079 (всего с начала пандемии 21 637), Санкт-Петербурге – 307 (всего 7 711), Нижегородской области – 291 (всего 4 733), Дагестане – 119 (всего 2 772) и Свердловской области – 108 (всего 1952). В остальных регионах зарегистрировано менее 100 новых случаев заражения.

За сутки в России скончались 94 пациента с коронавирусом. Из них 56 – в Москве, 14 – в Подмосковье, 5 – в Брянской области, по 3 – в Санкт-Петербурге, по 2 – в Дагестане, Нижегородской и Пензенской областях. По одному летальному исходу зафиксировано в Коми, Удмуртии, Красноярском крае, Ростовской, Ивановской, Кировской, Саратовской, Кемеровской, Омской и Томской областях. Общее число умерших выросло до 2009 человек.

39 801 человек излечились от коронавируса. Из них 5 495 выписали из больниц за последние сутки. Медики провели 5,6 млн тестов для обнаружения коронавирусной инфекции. За сутки в России выполнили порядка 188 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением остаются почти 248 тысяч человек, сообщили в Роспотребнадзоре.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, подтверждено 4,1 млн случаев заболевания. В США Covid-19 больны более 1,3 млн человек. На втором месте Испания – 224 тысячи. Россия подвинула с третьего места Великобританию, где на данный момент выявлено 220 449 инфицированных.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 11.05.20

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