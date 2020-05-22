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Пятница, 22 мая 2020, 14:44 мск

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Жириновский предложил испытать вакцину на зеках в обмен на досрочное освобождение

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил способ, который, по его мнению, позволит сократить срок изобретения вакцины от коронавирусной инфекции. Разрабатываемые препараты нужно испытывать на заключенных.

Политик предложил в два раза сокращать срок лишения свободы тем, кто согласится быть подопытным. «Ему десять лет сидеть, а мы скажем: в лаборатории будут на тебе испытывать, но сидеть будешь только пять лет. Тысячи людей откликнутся!», – заявил политик в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи заявили, что успешно испытали на себе перспективную векторную вакцину от нового коронавируса. По словам ученых, препарат сформировал иммунитет, при этом побочных эффектов не выявлено.

Москва, Зоя Осколкова

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