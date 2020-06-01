Глава Чувашской митрополии умер от вызванной Covid-19 пневмонии

Один из старейших архиереев Русской православной церкви (РПЦ), митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава (в миру Владимир Викторович Кедров) умер на 90-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба РПЦ. Там уточнили, что перед смертью у священнослужителя была диагностирована двусторонняя пневмония. В связи с этим его госпитализировали в реанимационное отделение.

При этом telegram-канале рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции нового типа сообщили, что Варнава умер от осложнений, вызванных Covid-19.

Напомним, еще в середине марта глава РПЦ патриарх Кирилл предписал всем священнослужителям соблюдать санитарные нормы, в частности не подавать прихожанам руку для целования.

Ранее рабочая группа при патриархе сообщала о нескольких смертях священников и монахов от последствий заражения Covid-19. Так, в конце апреля умер епископ Железногорский и Льговский Вениамин, в начале мая – митрополит Иона, почетный настоятель столичного храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьево.

Чебоксары, Иван Гридин

Чебоксары. Другие новости 01.06.20

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