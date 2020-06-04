Попова заявила о неизбежности новой пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова уверена, что человечество ждет новая пандемия, подобная той, что происходит сейчас. Поэтому люди должны разработать алгоритм действий на будущее.

«Как объединить опыт, как извлечь уроки из каждого такого крайне непростого этапа в жизни, наверное, всей планеты? Ничего не потерять, консолидировать, объединить и сделать, я уже говорила об этом, но мне кажется очень важно, алгоритм на следующий случай. То, что он будет, это абсолютно очевидно – в той или иной форме, кого он затронет, мы сегодня не знаем, но алгоритм должен быть», – сказала Попова во время дискуссии клуба «Валдай».

По мнению главы Роспотребнадзора, это касается не только одной страны. При этом алгоритмов должно быть несколько, для разных видов инфекций. «По крайней мере, таких, о каких мы сегодня знаем», – пояснила глава ведомства.

Попова напомнила о вспышке лихорадки Эбола, в борьбе с которой был приобретен опыт, помогающий в ситуации с коронавирусной инфекцией. В частности, та эпидемия помогла понять, где усилия Роспотребнадзора более всего востребованы как усилия лабораторной службы.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 04.06.20

Карантин на Кубани продлили до 21 июня. / На Среднем, Южном и Полярном Урале возросла смертность от Covid-19. / Белград закрывает самый большой коронагоспиталь. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»