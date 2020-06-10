В ВОЗ назвали период наибольшей заразности больных Covid-19

Инфицированные коронавирусной инфекцией нового типа распространяют его наиболее активно в первые дни после заражения, заявила эпидемиолог, технический руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с Covid-19 Мария Ван Керхове.

«Исходя из ограниченных данных, мы можем сказать, что много вирусных частиц содержится в организме человека, когда у него только развиваются симптомы, в самом начале заболевания», – отметила она. Проведенные в США и Германии исследования свидетельствуют, что люди с легкими и умеренными симптомами коронавирусной инфекции заразны до 8-9 дней с начала болезни. Однако при тяжелом течении заболевания пациенты остаются заразными много дольше, отметила Ван Керхове, передает РИА «Новости».

Как писал «Новый День», ранее она заявила, что заражение коронавирусом нового типа от пациента с бессимптомным течением заболевания происходит очень редко. По словам медика, действия правительств должны быть направлены на выявление и изоляцию больных Covid-19 с симптомами, а также на отслеживание всех лиц, которые контактировали с ними.

Таким образом, официальные представители ВОЗ поставили под сомнение опасения некоторых ученых по поводу того, что новую коронавирусную инфекцию будет трудно сдержать из-за бессимптомных больных Covid-19. Отметим, ранее специалисты заявляли, что новый коронавирус может передаваться, даже если у инфицированного нет никаких симптомов. Теперь в ВОЗ говорят об обратном.

В то же время эксперт признала, что некоторые исследования свидетельствуют о передаче вируса во время бессимптомного течения болезни или же до появления клиники заболевания – такие случаи зафиксированы в домах престарелых и в домашних условиях.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.06.20

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