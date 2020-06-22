Пушков назвал новую вспышку Covid-19 в Китае «странной»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал новую вспышку коронавирусной инфекции в Китае, которая на этот раз произошла на оптовом рынке в Пекине.

«Очень странное новое появление Covid-19 в Пекине, и вновь на рынке. И вновь нет внятных объяснений», – написал он в своём Twitter. При этом он указал на очевидность непричастности панголинов и летучих мышей к распространению Covid-19. Он также добавил, что по одной из версий коронавирус был завезен из Европы, а почему был обнаружен на разделочных досках для рыбы, остается загадкой. «Ясно лишь, что на сей раз летучие мыши и панголины точно ни при чем. Есть версия, что вирус завезён из Европы. Кем, как и почему был найден на досках для разделки лосося – загадка», – написал сенатор.

Как писал «Новый День», ранее власти Пекина полностью перекрыли транспортное сообщение с другими регионами Китая. После новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, которые были выявлены на юге китайской столицы, 13 июня власти ввели режим военного положения. В ходе эпидемиологического расследования специалисты обнаружили вирус на досках для разделки импортированного лосося на крупном сельскохозяйственном оптовом рынке «Синьфади».

По мнению сотрудника Института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю, обнаруженная на рынке в Пекине коронавирусная инфекция может оказаться более заразной, чем Covid-19 с уханьского рынка. По его словам, за четыре дня в Пекине было выявлено 79 случаев заболевания, что «свидетельствует о том, что коронавирус, обнаруженный в Пекине, чрезвычайно заразен, вероятно, более заразен, чем обнаруженный в Ухани».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.06.20

В России – минимальное число смертей от коронавируса почти за месяц. / В Италии зарегистрирован самый низкий показатель смертности от коронавируса с начала пандемии. / В мэрии Кургана рассказали, как город отпразднует 75-летие Победы. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»