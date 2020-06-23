Суточная смертность от Covid-19 в России выросла в 1,5 раза

За последние сутки в России лабораторно подтверждено 7425 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Из них 32,7% (2427 человек) не имели клинических проявлений заболевания. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции, суточный прирост составил 1,3%. Таким образом с начала вспышки в России выявлено 599 705 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Москва вновь возглавила список по числу новых случаев Covid-19 за день. В столице выявили 1081 заразившегося. На втором месте находится Московская область (+504), на третьем – Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра (+319). За ним следует Челябинская область с 258 новыми случаями, а замыкает пятерку Санкт-Петербург (+220). Еще в 13 российских регионах за день было подтверждено от 104 до 216 новых случаев заражения Covid-19. В остальных субъектах число заболевших за сутки не превышает 90 человек.

Наименьшие темпы прироста за сутки отмечены в Ненецком автономный округе (0%), в Калмыкии (0,1%), Сахалинской области (0,2%), Еврейской автономной области (0,3%), Москве (0,5%), Магаданской области (0,5%).

С момента начала вспышки от коронавирусной инфекции и вызванных ей осложнений в России умерло 8 359 человек, а за последние сутки – 153 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 12 013 человек. Больше всего их в Москве (+2578), Московской (+1162) и Воронежской (+462) областях. В общей сложности в России после коронавируса выписались 356 429 человек.

22 июня в оперштабе сообщили, что за сутки в России выявлено 7600 новых случаев Covid-19, от инфекции и осложнений скончалось 95 пациентов. Таким образом можно отметить, что смертность за сутки увеличилась больше, чем в 1,5 раза, а число новых случаев инфицирования снизилось незначительно.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 17,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, а за последние сутки – 233 тыс. тестов. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 23 июня остаются 309 тыс. человек.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.06.20

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