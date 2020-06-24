Суточный прирост по смертности и заболеваемости Covid-19 в России снизился

За минувшие сутки в России было лабораторно подтверждено 7 176 новых случаев заражения Covid-19 в 84 регионах. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, из них у 31,6% заразившихся (2 272 человека) болезнь протекает бессимптомно. Суточный прирост составил 1,2%, а общее число заболевших в стране с начала вспышки достигло 606 881 человека в 85 регионах.

Больше всего новых случаев заражения за сутки по печальной традиции было выявлено в Москве – 811. За столицей в антирейтинге следуют Московская область (+507) и ХМАО-Югра (+323). На третьей строке оказался Санкт-Петербург с 218 новыми случаями инфицирования. Замыкает пятерку Нижегородская область с 207 новыми зараженными. Еще в 18 регионах за сутки было выявлено от 102 до до 198 заболевших. В остальных субъектах РФ число заразившихся за день не превышает 93 человек.

Наименьший суточный прирост заболеваемости Covid-19 зафиксирован в Ненецком автономном округе (0%), Калининградской области (0,3%), Москве (0,4%), Севастополе (0,5%), а также на Чукотке, в Северной Осетии, Чечне – в этих регионах прирост составил 0,7%.

С момента вспышки коронавирусной инфекции нового типа в России от нее и вызванных ей осложнений скончались 8 513 человек, за последние сутки – 154 человека. Выписались по выздоровлению 368 822 пациента. За сутки вылечились 12 393 человека. Больше всего выписано в столице – 2 020 человек, Московской области – 1 390 и Санкт-Петербурге – 643 пациента.

По данным на 23 июня, за сутки в России было выявлено 7425 новых случаев Covid-19 и 153 смертельных случая.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 17,8 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа. Под медицинским наблюдением остаются 309 тыс. человек.

Москва, Иван Гридин

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