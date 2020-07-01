Американские ученые усомнились в долгосрочности иммунитета к Covid-19

Сотрудники Медицинского отделения Техасского университета в Галвестоне изучили сохранение долговременного иммунитета у переболевших Covid-19 людей. Изучению подверглись анализы на IgG-антитела, которые были проведены с 29 февраля по 29 апреля 2020 года.

Исследователи изучили анализы больных коронавирусом, медиков без этого диагноза, медработников общего профиля и других пациентов иного профиля, подлежащих госпитализации. В итоге к концу исследования антитела не были обнаружены 10% переболевших Covid-19 в тяжелой форме и у 96% медработников, которые подвергались воздействию вируса, работая без защитных средств.

Ученые полагают, что проведенное ими исследование ставит под сомнение сразу несколько направлений борьбы с пандемией, а также принятых концепций, пишут «Известия». Во-первых, выработку так называемого популяционного иммунитета, во-вторых, возникает неуверенность в отношении эффективности препаратов на основе терапевтических антител, разработка которых на данный момент считается наиболее перспективной.

Российские специалисты признают ряд открытых вопросов относительно иммунной реакции на коронавирус и отмечают необходимость дальнейшего изучения проблемы.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 01.07.20

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