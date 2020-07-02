В России выявлено 6760 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 6760 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением Covid-19. Всего на сегодняшний день число подтвержденных случаев инфицирования достигло 661 165.

Суточный темп прироста заболеваемости составил 1%. У 2167 (32,1%) вновь заболевших не было симптомов наличия инфекции. Новых случаев заражения не выявлено в Ненецком автономном округе и на Чукотке. Кроме того, наименьший прирост за сутки наблюдался в Москве (+0,3%), Севастополе (+0,4%), Московской области и Дагестане (по +0,5%)

Больше всего новых случаев заражения зарегистрировано в столице – 662 (за весь период 222 871). В Московской области выявлено 317 заболевших (всего 58 193), в Ханты-Мансийском автономном округе – 266 (всего 9 485). В Санкт-Петербурге подтверждено 258 новых случаев Covid-19 (всего 24 727), в Иркутской области – 243 (всего 7 776), в Нижегородской области – 234 (всего 17 943), в Свердловской области – 224 (13 272). Еще в девяти регионах зарегистрировано от 105 до 194 новых случаев заражения.

За минувший день умерли 147 пациентов с коронавирусной инфекцией. Так, 45 больных скончались в Санкт-Петербурге, 39 – в Москве, 10 – в Московской области, 7 – в Нижегородской области, 6 – в Свердловской области. По три человека умерли в Тульской, Ростовской, Иркутской и Томской областях, а также в Дагестане и ХМАО. Еще в 17 регионах число летальных случаев составило от одного до двух. За весь период от коронавируса умерло 9 683 человека.

Выздоровел за сутки 6 047 человек. За все время врачам удалось вылечить 428 978 больных коронавирусной инфекцией.

По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии было проведено 20,1 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе за последние сутки – 316 тысяч. Под медицинским наблюдением остаются 286 тысяч человек.

В мире на сегодняшний день, по информации Университета Джона Хопкинса, зарегистрировано более 10,69 млн подтвержденных случаев Covid-19. Скончались свыше 516 тысяч человек. Лидерство по заболеваемости сохраняют США (более 2,68 млн зараженных). На втором месте – Бразилия (свыше 1,44 млн инфицированных), на третьем – Россия.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.07.20

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