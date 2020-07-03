Главный инфекционист США заявил о высокой заразности мутировавшего коронавируса

Коронавирусная инфекция нового типа в случае мутации может стать куда более заразной, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Об этом сообщает JAMA Netwok.

«Похоже, что определенная мутация может делать вирус более заразным», – сказал Фаучи. Он добавил, что сейчас ученые спорят на этот счет, однако имеющиеся данные говорят о возможности мутации вируса, которая ускоряет его репликацию. Инфекционист отметил, что у медиков на данный момент нет доказательств, что вирус приводит к более тяжелым последствиям для здоровья в случае мутации.

Ранее Фаучи заявил, что США рискуют столкнуться с суточным приростом новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 100 тыс. человек. «Сейчас у нас более 40 тыс. новых случаев в сутки. Я не удивлюсь увеличению до 100 тыс. в день, если ничего не изменится, и поэтому я очень обеспокоен», – заявил Фаучи, выступая на слушаниях в комитете сената США по здравоохранению. Он сильно обеспокоен тем, что люди собираются большими группами и не носят медицинские маски, а власти усугубляют ситуацию тем, что позволяют предприятиям возобновить работу.

Фаучи выразил свое недовольство происходящим, указав, что США движутся в «неверном направлении». Он обратил внимание на графики, которые наглядно показывают динамику выявления новых случаев Covid-19. «Нам действительно нужно что-то предпринять. Очевидно, что сейчас мы совершенно не контролируем ситуацию», – посетовал эксперт, добавив, что с окончанием пандемии США следует ожидать «очень тревожное» число смертей.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 03.07.20

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