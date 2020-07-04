Заболеваемость Covid-19 в России снижается третий день подряд: выявлено 6 632 инфицированных

В России за последние сутки выявлено 6 632 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Всего на сегодняшний день число подтвержденных случаев инфицирования достигло 674 515. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением Covid-19.

Новых заболевших не зарегистрировано на Чукотке. При этом наименьший прирост за сутки зафиксирован в Москве (+0,3%), Московской области, Северной Осетии, ЕАО и Чечне (по +0,5%). Суточный темп прироста заболеваемости в среднем по России составил 1%. У 1960 (29,6%) вновь заболевших не наблюдалось симптомов Covid-19.

В Москве выявлено 680 больных (за весь период 224 210). В Московской области зафиксировано 275 заболевших (всего 58 766), в Ханты-Мансийском автономном округе – 273 (всего 10 029), в Санкт-Петербурге – 271 (всего 25 261), в Свердловской области – 268 (13 767). 235 случаев заражения подтверждено в Иркутской области (всего 8 260), в Нижегородской – 225 (всего 18 397). Еще в девяти регионах зарегистрировано от 100 до 197 новых случаев заражения.

За минувший день подтверждено 168 летальных случаев с коронавирусом. 31 пациент скончался в Санкт-Петербурге, 25 – в Москве, 18 – в Красноярском крае, 8 – в Московской области. В Нижегородской, Ульяновской и Свердловской областях умерло по 5 человек. По 4 летальных исхода зарегистрировано в Орловской и Тульской областях. Еще в 37 регионах число умерших составило от одного до трех человек. Днем ранее в стране зафиксировано 176 смертей от коронавируса. Общее число умерших от Covid-19 к сегодняшнему дню составляет 10 027.

Выздоровели за сутки 8 986 человек. За все время врачам удалось вылечить 446 879 больных коронавирусной инфекцией.

За весь период пандемии специалисты провели 20,7 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе за последние сутки – 301 тысячу тестов. Под медицинским наблюдением остаются 280 415 человек, уточнили в Роспотребнадзоре.

На сегодняшний день, по данным Университет Джона Хопкинса, в мире насчитывается более 11 млн заболевших коронавирусной инфекцией. Более 525 тысяч человек скончались от последствий Covid-19. На первом месте по числу инфицированных находятся США – 2,795 млн человек. Затем идет Бразилия – свыше 1,539 млн. Третье место занимает Россия.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 04.07.20

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