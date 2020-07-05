В России за сутки коронавирус выявили у 6 736 человек

В России за минувшие сутки выявлено 6 736 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Всего на сегодняшний день число подтвержденных случаев инфицирования достигло 681 251. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением Covid-19.

Новых заболевших не зарегистрировано на Чукотке. При этом наименьший прирост за сутки зафиксирован в Москве (+0,3%), Московской области, Северной Осетии, ЕАО и Чечне (по +0,5%). Суточный темп прироста заболеваемости в среднем по России составил 1%. У 2 005 (29,8%) вновь заболевших не наблюдалось симптомов Covid-19.

В столице подтверждено 650 случаев заражения коронавирусом. Всего в Москве за весь период пандемии выявили 2248 60 больных коронавирусом. В Московской области заболели 287 человек (всего 59 053). На третьем месте по числу заражений находится Санкт-Петербург – 275 (всего 25 536). Далее идут ХМАО и Свердловская область – 272 и 266 заболевших соответственно. В Иркутской области выявили 241 больного Covid-19, в Нижегородской – 217. Еще в десяти субъектах число подтвержденных случаев составило от 105 до 187.

За последние сутки скончались 134 пациента с коронавирусом. Из них 42 умерли в Санкт-Петербурге, 24 – в Москве, 11 – в Московской области. Семь летальных случаев зарегистрировано в Новосибирской области, пять – в Свердловской, по четыре – в Нижегородской и ХМАО. В 20 регионах число умерших составило от одного до трех. За весь период коронавирус стал причиной смерти 10 161 человека.

Выписано по выздоровлению 3 871 человек. Полностью излечиться удалось 450 750 пациентам.

Лишь два региона – ХМАО и Республика Тыва – находятся на самом строгом нулевом этапе снятия карантинных мер. На третий этап перешли Москва, Чечня, Волгоградская и Ростовская области, а также Сахалин. Остальные регионы находятся на промежуточных первом и втором этапах отмены ограничений.

За весь период проведено более 21 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 317 тысяч – за последние сутки, уточнили в Роспотребнадзоре. Под медицинским наблюдением остаются 280 347 человек.

По данным Университет Джона Хопкинса, в мире насчитывается более 11,2 млн заболевших коронавирусной инфекцией. Более 530 тысяч человек скончались от последствий Covid-19. На первом месте по числу инфицированных находятся США – 2,839 млн человек. Затем идет Бразилия – свыше 1,577 млн. Россию «догоняет» Индия, где коронавирус выявили у 673 тысяч человек. Полностью излечились от инфекции более 6 млн.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 05.07.20

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