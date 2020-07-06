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Понедельник, 6 июля 2020, 11:48 мск

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Суточная прибавка новых пациентов с Covid-19 в РФ пошла на спад

За последние сутки в России выявлено 6 611 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах. При этом в 28,8% случаев болезнь протекает бессимптомно, отметили в оперативном штабе по борьбе с распространением Covid-19.

Наибольшая прибавка по числу новых случаев за день вновь зафиксирована в Москве (+685). За ней следует Московская область (+292). На третьей строке антирейтинга расположился Ханты-Мансийский автономный округ – Югра с 289 новыми случаями Covid-19. Замыкают пятерку Санкт-Петербург (+280) и Свердловская область (+270).

Суточная прибавка новых пациентов с Covid-19 в РФ

Наименьший прирост за сутки был зафиксирован в Москве (0,3%), Московской области, Ингушетии и Северной Осетии (0,5%). Несколько хуже обстоят дела в Дагестане (0,6%), а также в Брянской, Рязанской, Калининградской областях, на Чукотке, в Еврейской АО (0,7%).

За прошедшие сутки в России выписано по выздоровлению 3 579 человек, а за весь период с начала вспышки – более 454 тыс. человек. За сутки подтверждено 135 летальных случаев, вызванных коронавирусом или его осложнениями. За весь период в России от коронавируса умерло 10 296 человек. В Роспотребнадзоре отметили, что за весь период было сделано более 21,3 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 265 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 277 тыс. 373 человека.

Отметим, что по данным на 5 июля, в России за день было выявлено 6 736 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа, скончались 134 пациента, выписано по выздоровлению 3 871 человек. Таким образом суточная прибавка по числу заболевших в России вновь пошла на спад.

Стоит отметить, что Индия обошла Россию по числу заболевших коронавирусной инфекцией и заняла третью строку мирового антирейтинга. По данным Университета Джона Хопкинса (США), на сегодняшний день в Индии насчитывается почти 700 тыс. случаев заражения Covid-19. Больше их выявлено лишь в США и Бразилии.

Москва, Иван Гридин

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