Онищенко назвал сроки появления новой волны Covid-19

Во время очередной волны эпидемии коронавирусной инфекции нового типа власти не должны идти по пути ограничений. Такое мнение высказал депутат Госдумы и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. «Сегодня мы точно не имеем права идти по пути, когда полностью все запрещали, не давали людям работать, двигаться», – сказал Онищенко, говоря о возможном возвращении коронавируса осенью.

Онищенко указал на то, что до 30% оказавшихся на самоизоляции россиян были на грани психологического срыва, а люди старшего поколения были вынуждены долгое время находиться взаперти, передает «Интерфакс». Он также обратил внимание на то, что сегодня граждане повсеместно пренебрегают масочным режимом и другими мерами предосторожности, а во избежание распространения болезни, следует «вести себя культурно с точки зрения здоровья».

По мнению бывшего руководителя всемирного профсоюза врачей WMA, профессора Леонида Эйдельмана, новая волна заболевания придет в ноябре-декабре 2020 года и к ней надо серьезно готовиться, так как она может совпасть с сезонной вспышкой гриппа и ОРВИ.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.07.20

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