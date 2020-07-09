В России за сутки выявили 6 509 заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в России подтверждено 6 509 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Общее число заболевших достигло 707 301. Об этом сообщает оперативный штаб по противодействию распространения Covid-19.

У 1778 (27,3%) не было клинических проявлений болезни. Наименьший суточный прирос зафиксирован в Москве и Московской области (+0,3%), затем идут Чечня и Северная Осетия (+0,4%). В Калининградской области дела обстоят несколько хуже, там число заболевших выросло на 0,5%.

Наибольшая прибавка в день вновь зафиксирована в Москве (+568). За ней следует Санкт-Петербург (+292) и Свердловская область (+276). Замыкают пятерку регионов с наибольшим числом заболевших за сутки ХМАО (+265) и Иркутская область (+243). По 224 новых случаев заражения выявлено Нижегородской области и Алтайском крае. Еще в девяти субъектах прибавка составила от 101 до 196 человек.

За сутки подтверждено 176 летальных случаев. В Санкт-Петербурге скончались 36 пациентов с коронавирусом, в Москве – 32, в Красноярском крае – 14, в Московской области – 9. За весь период пандемии от Covid-19 в России умерло 10 843 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8 805 человек. Общее число пациентов, победивших болезнь, достигло 481 316.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии проведено более 22 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 288 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 276 213 человек.

В мире по состоянию на 9 июля 2020 года зарегистрировано 12 039 312 подтвержденных случаев Covid-19, сообщает Роспотребнадзор. От последствий болезни скончались 551 908 человек.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 09.07.20

В Каталонии из-за коронавируса снова ужесточают требования к населению. / Спрос на маски в России резко упал – теперь их даже некуда девать. / В Крыму за сутки выявлено больше десятка новых случаев коронавирусной инфекции. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»