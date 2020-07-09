В ВОЗ рассказали о шансах России избежать второй волны Covid-19

Россия может избежать второй волны коронавирусной инфекции нового типа, если воспользуется опытом других стран и примет соответствующие меры, пишут «Известия» со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелиту Вуйнович.

Эксперт считает, что власти должны контролировать распространение инфекции и отслеживать число случаев заражения. Граждане в свою очередь должны строго придерживаться требований по сдерживанию распространения инфекции: соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки, пользоваться антисептиками и носить медицинские маки.

«Чем безопаснее поведение каждого человека с точки зрения распространения вируса, тем выше вероятность, что мы сможем предотвратить или контролировать вторую волну», – пояснила Вуйнович.

Как писал «Новый День», по мнению бывшего руководителя всемирного профсоюза врачей WMA, профессора Леонида Эйдельмана, новая волна заболевания придет в ноябре-декабре 2020 года и к ней надо серьезно готовиться, так как она может совпасть с сезонной вспышкой гриппа и ОРВИ.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.07.20

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