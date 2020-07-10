В России число умерших от коронавируса превысило 11 тысяч человек

За минувшие сутки в России выявили 6 635 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Общее число заболевших достигло 713 936. Об этом сообщает оперативный штаб по противодействию распространения Covid-19.

У 1673 (25,2%) человек не было клинических проявлений болезни. Наименьший суточный прирос зафиксирован в Москве, Московской области и Чечне (+0,3%), в Севастополе прибавка составила 0,4%, в Брянской и Калининградской областях – по 0,5%.

Наибольшая прибавка в день вновь зафиксирована в Москве (+637). За ней следует Санкт-Петербург (+300) и Свердловская область (+275). Замыкают пятерку регионов с наибольшим числом заболевших за сутки ХМАО (+263) и Алтайский край (+240). 219 новых случаев заражения выявлено Нижегородской области, 211 – в Иркутской, 208 – в Ямало-Ненецком АО. Еще в девяти субъектах прибавка составила от 100 до 199 человек.

За сутки подтверждено 174 летальных случая в 39 регионах. В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом, в Санкт-Петербурге – 21, в Красноярском крае – 17, в Московской области – 13. В Свердловской области умерли 10 человек, в Новгородской – 7, в Тыве – 6. За весь период пандемии от Covid-19 в России умерло 11 017 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 7 752 человека. Общее число пациентов, победивших болезнь, достигло 489 068.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии проведено более 22,3 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 308 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 278 410 человек.

В мире на сегодняшний день зарегистрировано более 12,2 млн подтвержденных случаев Covid-19, сообщает Университет Джона Хопкинса (США). От последствий болезни скончались 554 тысячи человек. Наибольшее число заболевших выявлено в США – 3,1 млн, на втором месте Бразилия – 1,7 млн, замыкает тройку лидеров Индия, где подтверждено 793 тысячи случаев коронавируса.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 10.07.20

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