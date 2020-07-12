В России за сутки выявлено более 6 тысяч новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявлено 6 615 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 1 491 (22,5%). По данным оперативного штаба, за сутки от последствий инфекции умерли 130 россиян.

Самый минимальный прирост по заболеваемости зафиксирован в Чукотском автономном округе (0%), Москве и Московской области (0,3%), а также в Северной Осетии и Калининградской области – 0,4%. В целом с начала угрозы распространения коронавируса выявлено 727 162 случая в 85 регионах РФ.

Вместе с тем, за прошедшие сутки выписано по выздоровлению 3 615 человек, а за весь период – 501 061 человек. При этом подтверждено 130 новых летальных случаев, значительная часть из которых зафиксирована в Москве (27), Санкт-Петербурге (20) и Архангельской области (8). За весь период от коронавируса умерло 11 335 человек.

По данным Роспотребнадзора, в целом проведено более 23 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 322 тысячи – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 277 тысяч 702 россиян.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 12.07.20

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