Число новых случаев Covid-19 в России опять пошло на спад

За минувшие сутки в 84 регионах России выявлено 6 537 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением Covid-19, 25,6% новых заболевших не имели клинических проявлений инфекции. Суточная прибавка в среднем по России составила (+0,9%).

Больше всего за день новых случаев выявили в Москве – 672. На втором месте с суточной прибавкой в 291 пациента оказался Санкт-Петербург. На третьей строке антирейтинга находится Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (+270), за ним следует Алтайский край (+235), а замыкает пятерку регионов – лидеров по суточной прибавке больных Covid-19 Свердловская область (+218).

За минувшие сутки ни одного больного не было выявлено на Чукотке. В Москве и Подмосковье суточная прибавка составила всего 0,3%, в Северной Осетии – 0,4%, а Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Дагестане, Чечне и Калининградской области – 0,5%.

За день от коронавирусной инфекции и вызванных ей осложнений в России скончалось 104 пациента, полностью выздоровели 2 960 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 733 699 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 439 летальных исходов, выздоровел 504 021 человек.

Отметим, что по данным на 12 июля, в России за день было выявлено 6 615 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Таким образом число новых случаев в РФ пошло на спад.

По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 13 июля зарегистрировано 12 903 885 подтверждённых случаев Covid-19. Прирост за сутки составил 1,51% (192 389 случаев).

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.07.20

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