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Понедельник, 13 июля 2020, 12:07 мск

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Иммунолог перечислил категории людей с низким риском заразиться Covid-19

Людей с низким или нулевым риском заражения коронавирусом можно разделить на три категории, считает врач-иммунолог Николай Крючков. В первую очередь к таковым относятся люди с сильным врожденным иммунитетом, отметил эксперт.

«При относительно небольшой вирусной «дозе» такой иммунитет сработает на уровне верхних дыхательных путей и не дает инфекции проникнуть дальше в организм», – цитирует Крючкова «КП».

К следующей категории он отнес люди, уже переболевших сезонными коронавирусами, так как в организмах сохраняются сильные антитела или иммунные Т-клетки памяти, которые запускают специфический иммунный ответ.

Риск заразиться коронавирусом также весьма низок у тех, кто обладает сильным организмом, не склонен к тромбозам и неадекватным иммунным реакциям, отметил врач. По его словам, даже в случае заражения у таких людей болезнь протекает практически незаметно.

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