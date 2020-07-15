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Среда, 15 июля 2020, 11:28 мск

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В России суточный прирост заболевших Covid-19 вновь увеличился

За последние сутки в России лабораторно подтверждено 6 422 новых случая коронавирусной инфекцией в 85 регионах. При этом, как отметили в оперштабе по борьбе с распространением Covid-19, у 26,6% из них заболевание протекает без клинических проявлений, а суточный прирост составил 0,9%. Таким образом, с начала вспышки Covid-19 в России было выявлено 746 369 случаев заражения этой инфекцией в 85 регионах.

Заболевшие по регионам

Больше всего заболевших за сутки было выявлено в Москве – 628 человек. В Санкт-Петербурге за день заболели еще 264 человека. На третьем месте антирейтинга оказалась Свердловская область с 263 случаями инфицирования Covid-19. За ней следует Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (+251), а замыкает пятерку Алтайский край (+246).

Наименьший прирост заболевших Covid-19 за сутки зафиксирован в Москве и Московской области (0,3%), в Северной Осетии и Севастополе (0,4%), а также в Ингушетии, Дагестане и Калининградской области (0,5%).

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 10 424 человека, а за весь период с начала пандемии – 523 249. За сутки от коронавируса и вызванных им осложнений в России умерло 156 человек. За весь период от коронавируса в России скончалось 11 770 человек.

По данным Роспотребнадзора, с начала вспышки проведено более 23,7 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 258 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 270 тыс. 980 человек.

Отметим, что по данным на 14 июля, за сутки в 83 регионах России было выявлено 6 248 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом можно отметить темпы заражения незначительно снизились.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.07.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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