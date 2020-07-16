На российском судне в Южной Корее произошла вспышка коронавируса

У трех членов экипажа российского судна, находящегося в порту южнокорейского города Пусан, выявили коронавирусную инфекцию. Всех моряков посадили на карантин. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Рыболовецкое судно под российским флагом вошло в порт Камчхон в прошлом месяце. На борту находится 29 членов экипажа. Положительный тест на коронавирус сдали три человека, результаты анализов остальных моряков будут объявлены в ближайшее время.

Кроме того, на этой неделе Covid-19 выявили у российского моряка, находившегося на борту рыболовного судна под флагом Тувалу, пришвартованного в Пусане. Тесты остальных 43 членов экипажа показали отрицательный результат, передает «Интерфакс». Карантин на судне продлится до 28 июля.

В начале этой недели российские моряки покинули больницу в том же городе. Рефрижераторное судно Ice stream зашло в порт в июне для ремонтных работ. Впоследствии коронавирус выявили у 19 из 21 члена экипажа Ice stream.

Сеул, Зоя Осколкова

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