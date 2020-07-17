В России выявили 6 406 заболевших коронавирусом

В России за последние сутки зарегистрировано 6 406 новых случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с Covid-19. Всего в России выявлено 759 203 случая заражения коронавирусом, а прирост инфицированных за сутки составил 0,9%.

Новых заболевших не выявили в Севастополе и на Чукотке. У 1 663 человек (26%) не было никаких симптомов коронавирусной инфекции.

Самое большое число новых случаев заражения зафиксировано в Москве – 575. На втором месте – Свердловская область (+301), на третьем – Ханты-Мансийский автономный округ (+249). В пятерку регионов-лидеров по суточному приросту заболевших также вошли Санкт-Петербург (+244) и Алтайский край (+228). Кроме того, более 200 новых случаев Covid-19 выявлено в Нижегородской области (+216) и Ямало-Ненецком АО (+206).

За истекшие сутки от коронавируса и его последствий в России скончались 186 человек, из них 30 – в Санкт-Петербурге, по 13 – в Москве и Архангельской области, 10 – в Московской области. 9 – в Свердловской. Всего с начала пандемии в стране от Covid-19 умерло 12 123 человека.

В то же время за день в России выздоровел 7 681 пациент, всего излечились от инфекции 539 373 человека.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в стране проведено более 24,3 млн лабораторных исследований на коронавирус, а за последние сутки выполнено 311 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на инфицирование находятся 271 705 человек.

Всего в мире выявлено более 13,8 млн больных коронавирусной инфекцией, умерли свыше 590 тысяч человек. Выздоровели более 7,8 млн человек. Тройка стран-лидеров по числу подтвержденных случаев заражения не изменилась – США (более 3,5 млн), Бразилия (2 млн) и Индия (1 млн). Россия по-прежнему занимает четвертое место

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 17.07.20

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