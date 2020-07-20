Ученые выяснили, откуда привезли в Россию коронавирус

Коронавирус нового типа попал в Россию не из Китая, а по большей части из стран Европы. Таковы итоги исследования геномной эпидемиологии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Сколтеха.

Ученые вуза совместно с коллегами из других научных организаций сопоставили генетические данные по вирусам, циркулирующим на территории РФ, с данными о передвижении населения. В итоге они сделали вывод, что вирусное разнообразие в России появилось благодаря как минимум 67 независимым завозам вируса в разные города России, которые произошли в конце февраля – начале марта преимущественно из Европы.

Исследование проводили специалисты Центра наук о жизни Сколтеха, Высшей школы экономики, НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева и Института проблем передачи информации имени А. А. Харкевича под руководством профессора Сколтеха Георгия Базыкина. По их оценкам, на сегодняшний день в России циркулирует не менее девяти различных вариантов вируса, которые не наблюдаются в других странах.

«Геномная эпидемиология не только показывает, как вирус оказался в России, но и позволит понять то, что будет происходить дальше. Допустим, Россия откроет границы и начнут возникать новые случаи. Будут ли они результатом продолжения эпидемии в России или новых завозов? Сравнивая геномы новых и старых вирусов, мы сможем это выяснить», – отметил Георгий Базыкин.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.07.20

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