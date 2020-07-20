В России за сутки коронавирусом заболели менее 6 тысяч человек

В России за минувшие сутки выявили 5 940 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с Covid-19. За весь период пандемии коронавирус обнаружили у 777 486 человек.

Общий суточный прирост инфицированных составил 0,8%. Наименьшие показатели в Москве, Московской области и ЕАО – 0,2%, Затем идут Калмыкия, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Липецкая область – 0,3%. В Брянской области и Чечне число заболевших увеличилось на 0,4%.

У 1 556 (26,2%) выявленных больных не было никаких симптомов заражения. По числу новых инфицированных пятерка регионов-лидеров выглядит так: Москва – 578, ХМАО – 236, Свердловская область – 234, Санкт-Петербург – 195, Нижегородская область – 191.

За сутки подтверждено 85 летальных случаев. 26 человек скончались в Санкт-Петербурге, 15 – в Москве, в Тульской и Нижегородской областях – по четыре. За все время от коронавируса умерло 12 427 человек.

«По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии проведено более 25 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 259 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 272 681 человек», – добавили в штабе.

В мире Covid-19 заразились более 14,5 млн человек. Первое место по числу заболевших занимают США – 3,77 млн, затем идут Бразилия (2,09 млн) и Индия (1,11 млн). Инфекция стала причиной смерти 606 тысяч заболевших.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.07.20

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