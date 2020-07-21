В четырех регионах России за сутки не выявили ни одного заболевшего коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 5 842 случая заболевания коронавирусной инфекцией в 81 регионе. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с Covid-19. За весь период пандемии коронавирус обнаружили у 783 328 человек.

Общий суточный прирост инфицированных составил 0,8%. В Калмыкии, Ненецком АО, на Чукотке и в Севастополе новых заболевших нет. Наименьшие показатели по приросту больных в Московской области (+0,2%), а также в Москве, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Брянской и Липецкой областях – по 0,3%.

У 1 412 (24,2%) выявленных больных не было никаких симптомов заражения. По числу новых инфицированных пятерка регионов-лидеров выглядит так: Москва – 602, ХМАО – 228, Свердловская область – 227, Нижегородская область – 196, Санкт-Петербург – 189.

За сутки подтверждено 153 летальных случая. 27 человек скончались в Санкт-Петербурге, 17 – в Москве, 16 – в Красноярском крае. В Свердловской области инфекция унесла жизни 10 человек. В Московской, Нижегородской и Новосибирской областях от последствий болезни умерли по шесть пациентов в коронавирусом. За все время Covid-19 стал причиной смерти 12 580 человек.

Полностью излечились от коронавируса 562 384 человека, из них за последние сутки – 8 782. Таким образом, доля вылечившихся от инфекции составляет около 72% от общего числа заболевших.

«По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 25,4 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 197 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 270 199 человек», – добавили в оперштабе.

В мире Covid-19 заразились более 14,7 млн человек. Первое место по числу заболевших занимают США – 3,83 млн, затем идут Бразилия (2,1 млн) и Индия (1,15 млн). Инфекция стала причиной смерти более 609 тысяч заболевших.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 21.07.20

Подтверждено еще десять смертей от коронавируса в Свердловской области – умерших уже больше 200. / Прививку от коронавируса необходимо сделать 50 млн россиян. / В Крым снова привезли коронавирус. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»