Суточный прирост заболевших Covid-19 в России почти не изменился

За минувшие сутки в России выявлено 5 862 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением Covid-19, в 25,9% случаев (1 516 человек) у только что выявленных больных заболевание протекает без симптомов.

Таким образом на сегодняшний день в России выявлено 789 190 случаев заражения Covid-19, а суточная прибавка составила 0,7%. Больше всего заболевших вновь выявлено в Москве. Их за последний день насчитали 638 человек. На втором месте антирейтинга опять оказалась Свердловская область. Здесь лабораторно подтверждено 234 новых случая заражения коронавирусом за день. Напряженной остается обстановка в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Здесь медики выявили за сутки 221 заболевшего. На четвертом и пятом местах антирейтинга оказались Нижегородская область и Санкт-Петербург с 217 и 186 больными соответственно

Среди регионов с наименьшими темпами прироста за сутки оказались Ненецкий и Чукотский автономные округа (0%), Московская область (0,2%), Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Липецкая и Калининградские области, а также Севастополь (0,3%).

За сутки по выздоровлению выписано 9 669 человек. В России с начала вспышки коронавирусной инфекции умерло 12 745 человек, за сутки – 165. По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 25,7 млн тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в России остаётся 267 171 человек.

Отметим, что по данным на 21 июля, в России за сутки было выявлено 5 842 случая заражения Covid-19. Таким образом можно отметить, что динамика прироста не изменилась.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.07.20

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