В Нью-Йорке создали коктейль для уничтожения коронавируса

Ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке заявили о создании препарата для борьбы с коронавирусом. Предварительные результаты исследований они опубликовали в журнале Nature.

Исследователи создали коктейль из антител, которые эффективно уничтожают коронавирус. Для получения препарата ученые выделили из крови 40 переболевших Covid-19 пациентов 61 тип антител. 19 из них оказались достаточно мощными, чтобы уничтожать частицы коронавируса, пишет The Guardian

Опыты на грызунах показали, что один из этих видов антител полностью уничтожает вирус в легочной ткани. Потенциально, инъекция этих антител способна заменить вакцину от коронавируса.

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