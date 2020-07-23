Уровень заболеваемости Covid-19 в России за сутки не изменился

В России за минувшие сутки выявлено 5 848 заболевших коронавирусной инфекцией нового типа в 83 регионах. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с Covid-19, среди новых инфицированных у 27,7% (1 620 человек) заболевание протекает без клинических проявлений.

В итоге в стране с начала вспышке было подтверждено 795 038 случаев заражения коронавирусной инфекции. Суточный прирост составил 0,7%. Максимальное число зараженных за сутки вновь выявлено в Москве. Новых случаев заражения в столице выявлено 608. Свердловская область в очередной раз оказалась на втором месте, обогнав другие регионы. На среднем Урале было подтверждено 249 новых случаев инфицирования Covid-19. На третьем месте антирейтинга оказалась Нижегородская область (+202), на четвертом – ХМАО-Югра (+198), а на пятом – Санкт-Петербург (+184).

За сутки в России выписано по выздоровлению 8 277 человек. Больше всего в Москве (453), Свердловской области (444) и Красноярском крае (394). Всего с начала пандемии в России выздоровели 580 330 пациентов с диагнозом «Covid-19». За все время в России от коронавирусной инфекции и вызванных ей осложнений умерли 12 892. человек

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 26 млн тестов на коронавирус. За последние сутки проведено 296 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 23.07.2020 остаётся 267 315 человек.

Отметим, что по данным на 22 июля в России за сутки было выявлено 5 862 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах. Можно констатировать, что уровень заболеваемости за сутки не изменился.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.07.20

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