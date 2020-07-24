Суточный прирост заболевших Covid-19 в России держится на одном уровне

За минувшие сутки в 84 регионах России выявлено 5 811 заболевших коронавирусной инфекцией нового типа. Как отметили в оперштабе по борьбе с распространением заболевания, из них 25,4% (1 477 человек) болеют без клинических проявлений.

В итоге с начала вспышки инфекции в России зарегистрировано 800 849 случаев заражения Covid-19. Суточный прирост составил +0,7%. Москва уверенно удерживает лидерство по числу новых зараженных за сутки. Их в столице за день выявили 645. Свердловская область вновь оказалась на втором месте антирейтинга с 248 заболевшими. В тройку лидеров также вошел еще один регион Уральского федерального округа – ХМАО-Югра. В автономном округе за день выявили 196 заболевших. На четвертом месте со 194 зараженными оказалась Нижегородская область. Замыкает пятерку Санкт-Петербург. В Северной столице лабораторно подтвержден 181 случай Covid-19.

Чукотка вновь отличилась отсутствием новых случаев заражения. Положительная динамика наблюдается в Московской области (суточный прирост оставил 0,2%), Москве, Калужской, Брянской, Смоленской и Липецкой областях, а также в Кабардино-Балкарии(+0,3%).

За весь период от коронавируса и вызванных им осложнений в России скончались 13 046 человек, а число выписанных пациентов выросло до 588 774. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8 444 человек. По данным Роспотребнадзора, за весь период сделано более 26,3 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 299 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются более 366,3 тыс. человек.

Отметим, что по данным на 23 июля в России за сутки выявили 5 848 заболевших коронавирусной инфекцией нового типа в 83 регионах.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.07.20

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