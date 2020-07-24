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Пятница, 24 июля 2020, 14:54 мск

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Мурашко озвучил сроки по снятию коронавирусных ограничений в России

Фото: пресс-служба Кремля

Власти России намерены снять действующие ограничения против коронавирусной инфекции нового типа только в феврале 2021 года. Соответствующее заявление сделал министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает РИА «Новости».

По словам главы ведомства, страна движется правильным курсом, «чтобы путь по формированию популяционного иммунитета был доведён». Он также отметил, что после этого можно спокойно говорить, что страна переходит в новую фазу возвращения к привычной жизни.

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