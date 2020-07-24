Мурашко озвучил сроки по снятию коронавирусных ограничений в России

Власти России намерены снять действующие ограничения против коронавирусной инфекции нового типа только в феврале 2021 года. Соответствующее заявление сделал министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает РИА «Новости».

По словам главы ведомства, страна движется правильным курсом, «чтобы путь по формированию популяционного иммунитета был доведён». Он также отметил, что после этого можно спокойно говорить, что страна переходит в новую фазу возвращения к привычной жизни.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.07.20

Курганский Роспотребнадзор из-за Covid-19 обратился к пенсионерам со специальным заявлением. / Игры со статистикой – муниципалитеты сообщают о большем числе заболевших Covid-19, чем оперштаб. / На Ямале впервые за неделю снизился суточный прирост по коронавирусу. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»