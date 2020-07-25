Коронавирус способен заражать людей на 8-метровом расстоянии

Коронавирус нового типа способен преодолевать по воздуху расстояние, в несколько раз превышающее рекомендованную социальную дистанцию. К таким выводам пришли немецкие ученые, исследовавшие массовую вспышку Covid-19 на крупнейшем в Германии мясокомбинате.

Сотрудники Центра по исследованию инфекционных заболеваний имени Гельмгольца в Брауншвейге (HZI) считают, что при определенных условиях вирус может передаваться от одного человека другому, даже если расстояние между ними составляет 8 метров.

«Низкая температура, слабый приток свежего воздуха и постоянная циркуляция воздуха через систему кондиционирования способствовали передаче вируса SARS-CoV-2 на большие расстояния», – пояснил профессор Адам Грюндхофф.

Исследователи считают, что для прерывания цепочки передачи вируса необходимы дополнительные меры такие как модернизация систем кондиционирования, включение в них задерживающих вирусы фильтров и использование работниками более эффективных медицинских масок, передает РИА «Новости».

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 24.07.20

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