Суточный прирост заболевших Covid-19 в России остался стабильным

За последние сутки в России выявлен 5 871 заболевший новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Как отметили в оперативном штабе по противодействию распространению болезни, у 25,1% (1 471 человек) из числа выявленных за день болезнь протекает без клинических проявлений. В итоге суточный прирост инфицированных в России составил 0,7%, а общее число заразивших Covid-19 с начала вспышки достигло 806 720.

Москва по-прежнему лидирует по числу заболевших за сутки (+648). На второй строке антирейтинга уже несколько дней остается Свердловская область (+251), за ней следуют ХМАО-Югра (+193) и Красноярский край (+187). Замыкает пятерку Нижегородская область (+184).

Наименьший суточный прирост числа заболевших зафиксирован в Московской области (0,2%), а также в Москве, Калужской, Липецкой областях, Кабардино-Балкарии и Забайкалье (0,3%).

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8 366 человек, а за весь период с начала пандемии – 597 140 человек. За сутки подтверждено 146 летальных случаев с коронавирусом. За весь период от коронавируса в России умерло 13 192 человека.

По данным Роспотребнадзора, медики провели более 26,6 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 309 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются более 266,7 тыс. человек.

Отметим, что по данным на 24 июля в 84 регионах России было выявлено 5 811 заболевших коронавирусной инфекцией нового типа.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.07.20

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