В России число выписавших после Covid-19 пациентов превысило 600 тысяч

За минувшие сутки в 83 регионах России выявлено 5 765 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением вируса, из них у 24,8% инфицированных (1 427 человек) болезнь протекает без клинических проявлений. Суточный прирост в среднем по стране составил 0,7%. Всего же с начала вспышки в РФ было выявлено 812 485 случаев заражения Covid-19.

В Москве за день было обнаружено наибольшее число заболевших – 683. На втором месте снова находится Свердловская область (+241), на третьем месте – ХМАО-Югра (+192). За ними следует Нижегородская область (+177), а замыкает пятерку Санкт-Петербург. За сутки в Северной столице подтверждено 175 новых случаев заражения Covid-19.

За сутки на Чукотке и в Ненецком автономном округе не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Среди субъектов с наименьшими темпами прироста за сутки оказались Московская область (0,2%), Москва, Калужская, Смоленская, Липецкая области, Кабардино-Балкария и Забайкальский край (0,3%).

С момента начала вспышки Covid-19 в России выписано 600 250 пациентов, переболевших коронавирусом. За последний день выписано по выздоровлению 3 110 человек. За сутки в РФ от коронавируса и вызванных им осложнений в России умерло 77 человек, а начала вспышки – 13 269.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 26,9 млн тестов на коронавирус, а за минувшие сутки 291 тыс. тестов. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 26 июля остаются 264 980 человек.

Москва, Иван Гридин

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