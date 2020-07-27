В России темпы прироста заболевших Covid-19 незначительно снизились

За последние сутки в 84 регионах России лабораторно подтверждено 5 635 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Как отметили в оперативном штабе по борьбе с распространением вируса, у 24,9% инфицированных из их числа (1404 человека) заболевание протекает без симптомов, а суточный прирост в среднем по стране составил 0,7%. Всего с начала вспышки коронавирусная инфекция выявлена у 818 120 россиян в 85 регионах.

Больше всего заболевших за день обнаружили в Москве – 694 человека. Вторую строку антирейтинга устойчиво удерживает Свердловская область (+252). Третье и четвертое место делят Нижегородская область и ХМАО-Югра (+188). Замыкает пятерку Санкт-Петербург со 172 новыми случаями Covid-19.

Ни одного заболевшего за последний день не выявили в Ненецком автономном округе. Наименьшие темпы прироста по заболеваемости Covid-19 зафиксированы в Московской и Липецкой областях (0,2%), Москве, Кабардино-Балкарии, Брянской, Смоленской, Калужской областях, в Забайкалье и Севастополе (0,3%).

За прошедшие сутки по выздоровлению в России выписано 3 079 человек, а за весь период – 603 329 пациентов. За сутки на территории страны от коронавируса и вызванных им осложнений умерло 85 человек, за весь период с начала вспышки – 13 354 человека.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 27,1 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 239 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 263 тыс. 759 человек.

Отметим, что по данным на 26 июля, в России за сутки выявили 5 765 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом можно отметить незначительное снижение темпов прироста заболевших.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.07.20

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